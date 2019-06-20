Красноярск, 20 июня, 2019, 14:40 — ИА Регнум. На «прямую линию» с президентом РФ Владимиром Путиным пробилась жительница Красноярска Ксения Бессонова. Она попросила главу государства от лица жителей всего микрорайона посодействовать в строительстве школы, детского сада и парка.

Морган Вестлинг. Сельская школа. 1879

По словам Бессоновой, в Солнечном, в основном в новостройках, проживают более 70 тысяч человек, большинство — это молодые семьи с маленькими детьми.

«Школы переполнены более чем в три раза. У нас самый высокий уровень рождаемости в Красноярске, но с социальной инфраструктурой большие проблемы. Нехватка детских школьных и дошкольных мест — более 3 тысяч. Жители отстояли территорию под школу и детский сад в третьем микрорайоне в 2018 году, потому что узнали о том, что на этом месте, где планировалась школа и детский сад, решили построить жилые дома. Жители вышли с протестом, и данные разрешения на строительство отозвали. Но на сегодняшний день, буквально месяц назад, мы узнали, что последняя муниципальная земля в третьем микрорайоне, которая осталась под парк… Администрация города также выдала разрешение на строительство жилых домов», — объясняет красноярка.

Она рассказывает, что для жителей «нет ни единой зелёной зоны, нет ни единого парка, ни сквера», детям негде гулять.

Для решения вопроса президент обратился к губернатору Красноярского края Александру Уссу, отметив, что «сделать это, безусловно, нужно, как бы сложно это ни было».

В целом по стране, по словам президента, проблема решалась таким образом: когда привлекались напрямую деньги вкладчиков, которые софинансировали строительство, то тогда в договорах совместного строительства были заложены и вопросы, связанные с возведением социальной инфраструктуры. Школ, больниц, детских садов и так далее.

«Почему-то в вашем случае мы этого не наблюдаем. Но это явное упущение тех, кто принимал решения на местном и, соответственно, региональном уровне. Но даже региональный уровень здесь ни при чём, это на местном уровне принимают решения. Но эта проблема, к сожалению, сейчас будет более острой, я говорю об этом для того, чтобы ещё раз обратить на это внимание и правительства России, и коллег в регионах. Почему? Потому что мы переходим на новые формы жилищного строительства, связанные с тем, что мы снимаем нагрузку и риски, точнее, даже с граждан, чтобы не плодить новые проблемы с недостроем, и перекладываем эту нагрузку и эти риски на плечи финансовых организаций при поддержке государства. Но если в первом случае, повторяю, дольщики платили за это, так или иначе, в конечном итоге это вкладывалось в стоимость всего жилья, то теперь по закону социальную инфраструктуру должно возводить государство», — подчёркивает президент.

Он добавляет, что задача правительства сейчас — вместе с регионами Российской Федерации выработать правовую систему, которая бы обеспечивала возведение социальной инфраструктуры наряду с жилищным строительством, и определить источники финансирования этого строительства.

Затем Путин передал слово красноярскому губернатору.

«Действительно, микрорайон Солнечный — далеко не идеальный. И переуплотнённая застройка — это типичное наследие ещё 90-х годов. Он находится на окраине и как-то особо зоной приоритетного внимания никогда не был, должен сказать откровенно. В то же время отмечу, что в этом году там сдана школа и сдан детский сад, на открытии которого я сам был. Относительно того, что земля, пригодная для застройки, в том числе и вот такого социального плана, в этом году отдана муниципалитетам под коммерческое жилье, это для меня новость. И если это так, то мы подкорректируем это решение», — заверил Александр Усс.

Он сказал, что этот район входит в приоритетный проект «Жильё», и «в этом смысле современные градостроительные подходы там, конечно, могут быть реализованы, хотя вот наследие того, что мы получили, до конца устранить, конечно, невозможно».

Путин велел губернатору «съездить поговорить с людьми», посмотреть, что можно сделать для развития социальной инфраструктуры.

«Если нужна какая-то помощь, мы готовы в индивидуальном порядке точечно её оказывать, но мне кажется, Красноярский край в состоянии справиться с этой задачей», — резюмировал глава государства, попросив Усса отчитаться перед ним по решению этого вопроса в ближайшее время.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня, 20 июня, в 12:00 по мск началась «прямая линия» с президентом РФ Владимиром Путиным. В 2018 году «прямая линия» продолжалась 4 часа 20 минут.

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