Москва, 20 июня, 2019, 14:33 — ИА Регнум. Нельзя злоупотреблять арестами, особенно в сфере экономических правонарушений, заявил президент России Владимир Путин 20 июня в ходе «прямой линии».

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

«Залог в качестве меры пресечения предпринимателям применять можно и нужно, наряду с домашним арестом, наряду с подпиской о невыезде. Всё это нужно шире использовать. Я согласен.

Но полностью аресты в сфере экономических правонарушений в России отменить нельзя.

Если богатый человек будет постоянно откупаться, то рядовые граждане будут недовольны. Этого нельзя допустить, во всём должны быть мера», — подчеркнул Путин.

По его мнению, главная проблема, которую нужно решить, — бесконечное содержание под стражей. В ближайшее время будут даны соответствующие поручения Генпрокуратуре и Верховному суду РФ.

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