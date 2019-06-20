Москва, 20 июня, 2019, 14:12 — ИА Регнум. Объем поддержки российских фермеров в текущем году составил 303 млрд рублей. Государство должно подставить фермерам плечо, заявил президент России Владимир Путин 20 июня в ходе «прямой линии».

Фермерство

Путин согласился с фермерами, указавшими на необходимость поддержки малых и средних хозяйств наряду с оказанием помощи агрохолдингам. Он отметил, что за последнее время объем товарной продукции фермерских хозяйств увеличился на 45%, что не могло произойти без поддержки государства.

В 2019 году объем поддержки составил 303 млрд рублей, уточнил он.

Путин добавил, что объем поддержки фермеров больше, чем рынок, который они занимают. Есть такие сферы, где без фермеров не обойтись.

Читайте также: «Прямая линия» с Владимиром Путиным: все новости