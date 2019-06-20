Екатеринбург, 20 июня, 2019, 13:49 — ИА Регнум. Заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов 21 июня посетит Верхнюю Салду, чтобы на месте проверить сигнал, поступивший на «прямую линию» с Владимиром Путиным. Такое поручение дал губернатор Евгений Куйвашев.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорная реформа

Замминистра намерен проверить график вывоза мусора. В случае необходимости его скорректируют.

Также известно, что от горожан жалобы на вывоз мусора не поступали областным властям. Кроме того, региональный оператор «Рифей» установил на этой территории 110 дополнительных контейнеров.

Всего с начала 2019 года на территории Свердловской области в рамках нацпроекта «Экология» оборудовали 245 новых контейнерных площадок. Также было закуплено больше 6,5 тыс. контейнеров и 56 единиц специальной техники.

Помощь муниципалитетам в создании контейнерных площадок оказывают и власти региона. В 2019 году из облбюджета им будет выделено 180 млн рублей в виде субсидий.