Москва, 20 июня, 2019, 13:41 — ИА Регнум. Фундаментальные изменения в отношении западных стран к России вряд ли произойдут. Ради достойной жизни нужно самим становиться сильнее, заявил президент России Владимир Путин 20 июня в ходе «прямой линии».

Цитата из к/ф «Александр Невский» реж Сергей Эйзенштейн,Дмитрий Васильев. 1938. СССР Противостояние

По его словам, даже если пойти на условия Запада вопреки своим интересам, вряд ли будет хороший результат. Так, Китай не имеет отношения к Крыму и Донбассу, однако против этой страны введены повышенные пошлины, то есть те же санкции.

«То же самое происходит и будет происходить в отношении России. Если мы хотим занять достойное нас место под Солнцем, мы просто должны становиться сильнее», — подчеркнул Путин.

Он отметил, что из-за санкций Россия с 2014 года недополучила $50 млрд, тогда как Евросоюз потерял $240 млрд, США — 17 млрд, Япония — 27 млрд. Потери сказываются на экономике этих стран, они теряют российский рынок.

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