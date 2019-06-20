Верхняя Салда, Свердловская область, 20 июня, 2019, 13:19 — ИА Регнум. Верхнюю Салду (Свердловская область) привели в пример президенту России Владимиру Путину как город, где не работает реформа по обращению с ТКО. Фотографию города показали на «прямой линии — 2019».

Цитата из х∕ф «На дне». Реж. Владимир Котт. 2014. Россия На свалке

«Верхняя Салда, Свердловская область — мусорная реформа не работает. Вот, во что превратился чистый городской район!» — так была подписана фотография, где была изображена переполненная свалка. Были показаны изображения и из других регионов.

Путин отреагировал на фотографии следующим образом:

«То, что показали — это безобразие. Надо посмотреть, где, в каких районах, субъектах Федерации это происходит», — сказал президент.

Напомним, 20 июня 2019 года проходит «прямая линия» с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Мероприятие идёт в Гостином дворе, как и в прошлом году.