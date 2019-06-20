Астана, 20 июня, 2019, 13:17 — ИА Регнум. Наличие хороших возможностей для сотрудничества в сфере оборонных технологий отметили главы Казахстана и Израиля Касым-Жомарт Токаев и Биньямин Нетаньяху. Об этом сообщили 20 июня в пресс-службе казахстанского лидера.

Duma.gov.ru Касым-Жомарт Токаев

Во время телефонного разговора премьер-министр Израиля поздравил Токаева со вступлением в должность президента Казахстана.

Глава республики, в свою очередь, подчеркнул важность продвижения контактов на высоком уровне.

Напомним, в декабре 2016 года Биньямин Нетаньяху посетил с официальным визитом Казахстан. Тогда стороны обсудили сотрудничество в сфере сельского хозяйства, здравоохранения, новых технологий и в других областях. В рамках визита также состоялся бизнес-форум между деловыми кругами двух стран.