Екатеринбург, 20 июня, 2019, 13:10 — ИА Регнум. «Просим вас, Владимир Владимирович, спасти Берёзовую рощу, ведь это единственный парк в нашем районе», — свой призыв к президенту России защитники рощи повторили в видеообращении, записанном накануне «горячей линии» с Владимиром Путиным.

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Более года продолжается противостояние жителей микрорайона Краснолесье, что в Екатеринбурге, и одного из крупнейших региональных застройщиков — корпорации «Атомстройкомплекс». Причина — уничтожение около 30 гектаров лесопарковой зоны в целях в том числе возведения на ее территории комплекса многоэтажных жилых домов.

Березовая роща — любимое и привычное место отдыха краснолесцев. Здесь они могут вдохнуть свежего воздуха, ощутить целительное воздействие живой природы, летом погулять с детьми, а зимой пробежаться на лыжах. Однако город развивается, и генпланом 2015 года было установлено, что территория рощи подлежит освоению для целей строительства Уральского государственного аграрного университета, жилого комплекса для профессорско-преподавательского состава, студенческих общежитий и спортивно-рекреационной зоны. Едва жители успели примириться с этим фактом, тем более что строительство так и не началось по причине отсутствия финансирования, как зимой 2018 года Краснолесье всколыхнула новость: указанная площадь передана в долгосрочную аренду ООО «Специализированный застройщик «Краснолесье», дочернему предприятию ГК «Атомстройкомплекс», которое намеревается превратить ее в густонаселенный микрорайон.

Такой оборот горожан категорически не устроил: так появилась энергичная и инициативная группа защитников березовой рощи от бездумной застройки.

Чтобы привлечь внимание общественности и всех уровней власти к проблеме, защитники березовой рощи больше года организуют пикеты, митинги, собирают подписи и проводят весьма изобретательные акции. Это и посадка в роще молодых деревьев, и разнообразные, не лишенные остроумия, плакаты, регулярно появляющиеся на заборе стройки, в самой роще, в окрестностях администрации города и офиса «Атомстройкомплекса». Однажды охранять рощу вышли «вооруженные» деревья, а на Масленицу состоялось ритуальное сожжение чучела, символизирующего компанию-застройщика.

«Атомстройкомплекс» эти акции предпочитает игнорировать. Между тем злые языки утверждают, что дела в компании идут не так уж хорошо: в деловых кругах уральской столицы ходят слухи, что руководитель «Атома» Валерий Ананьев ведет переговоры о продаже своего детища, для чего ему даже пришлось покинуть благополучный Лондон, где он проводит большую часть времени уже несколько лет. Не исключено, что Валерий Ананьев вообще продаст свой бизнес и переберется жить в Лондон.

Стоит отметить, что в конце мая Ленинский районный суд Екатеринбурга приостановил уничтожение зеленой зоны в целях строительства, не предусмотренного генпланом и правилами землепользования и застройки, тем самым заблокировав дальнейшую деятельность ООО «Специализированный застройщик «Краснолесье». Фигурантом разбирательства застройщик стал по причине возможных нарушений, допущенных при выделении ему данного участка.

Вдохновленные первой победой, защитники рощи обратились с просьбой о помощи к президенту РФ. Пока неизвестно, как отреагирует глава государства на крик души краснолесцев, однако жители верят в свои силы. Они намерены добиться присвоения березовой роще статуса природно-рекреационной зоны и юридически присоединить ее к Юго-Западному лесопарку, сохранив таким образом экологический баланс в микрорайоне и оставив себе и своим детям возможность дышать чистым воздухом.