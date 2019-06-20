Москва, 20 июня, 2019, 13:00 — ИА Регнум. Три основные проблемы здравоохранения в России — это доступность первичного звена здравоохранения (ФАПы), второе — дефицит врачей-специалистов. И третье — лекарственное обеспечение, перечислил президент России Владимир Путин 20 июня в ходе «прямой линии».

Владимир Чураков. Врач Железнов

«Их гораздо больше, но это три основные», — подчеркнул Путин.

Действительно, в некоторых регионах России наблюдаются затруднения с доступностью медпомощи, отмечается снижение ФАПов на 2% и снижение первичного амбулаторного лечения.

ФАПы должны быть поддержаны. Планируется строительство 390 новых ФАПов и капремонт 1200 пунктов. Также есть проблемы с жильём медицинских кадров. Нужно выравнивать зарплаты.

«Лекарственное обеспечение — тяжелая тема. В некоторых регионах плохо налажены госзакупки по лекарствам. Склады завалены лекарствами, а в продажу не поступают», — отметил президент.

Путин попросил обратить внимание на все эти темы главу Минздрава РФ Веронику Скворцову.

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