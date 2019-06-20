Москва, 20 июня, 2019, 12:40 — ИА Регнум. Гражданам России жить стало тяжелее. Это очень болезненный вопрос, заявил президент России Владимир Путин 20 июня в ходе «прямой линии».

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность

Во-первых, несколько лет назад Россия столкнулась с шоками. Это не только санкционные шоки, а ситуация на рынках в отношении российских экспортных товаров — нефть, нефтепродукты, газ, углеводороды, металлы и т. д. Поэтому и произошел малоприятный элемент в социальной сфере.

«Действительно, реальные доходы сокращались несколько лет подряд из-за спада экономики. Самый большой спад был в 2016 году. Сейчас постепенно доходы населения начали восстанавливаться.

Во-вторых, реальные располагаемые доходы состоят из доходов и расходов. Один из существенных показателей расходов — это выплаты по кредитам. Банки предоставляют кредиты под залог 40% зарплаты, что, конечно, рискованно. ЦБ следует обратить на это внимание. Это влияет на реальные доходы жителей России.

В-третьих, легализовались 100 тысяч человек самозанятые, и так называемый теневой рынок сократился. Это тоже отражается на реальных доходах граждан. Есть и другие факторы», — пояснил Путин.

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