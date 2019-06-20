Москва, 20 июня, 2019, 12:16 — ИА Регнум. Подготовка к прямой линии шла долгий период. Глава государства должен быть в теме. Поступившие вопросы рассматривались заранее, заявил президент России Владимир Путин 20 июня в ходе «прямой линии».

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Путин

«Понятно, что в основном людей волнует. Самые острые темы, которые затрагивают граждане в своих обращениях, — это, прежде всего, уровень жизни, уровень доходов, здравоохранение, работа с мусором», — перечислил Путин.