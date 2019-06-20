Тбилиси, 20 июня, 2019, 12:16 — ИА Регнум. Российские парламентарии под охраной покидают здание парламента Грузии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 июня, об этом сообщил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов (КПРФ).

Parliament.ge Парламент Грузии

Гаврилов находится Грузии на встрече Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).

«Мы покидаем здание под охраной», — сообщил Гаврилов.

Он также отметил, что накануне приезда российских парламентариев был распространен фейк с обвинениями его в том, что он является участником войн в Абхазии и Приднестровье. Гаврилов опроверг все обвинения в своем участии, так как он никогда не участвовал в каких-то военных конфликтах, и отметил, что «Россию и Грузию объединяют братские православные узы».

Все переговоры России и Грузии по различным гуманитарным и экономическим вопросам находятся под угрозой срыва, полагает Гаврилов.

«Сейчас участники делегации соберутся для обсуждения того, каким образом продолжать заседание Межпарламентской ассамблеи православия», — сказал депутат.

Члены парламентской фракции «Европейская Грузия» сорвали заседание Межпарламентской ассоциации православия, проходившее в зале заседаний законодательного органа. Члены фракции блокировали трибуну и потребовали выдворения из зала российских делегатов во главе с президентом Межпарламентской ассамблеи православия Сергеем Гавриловым.

Оппозиция заявила о том, что не допустит, чтобы в грузинском парламенте находились оккупанты.