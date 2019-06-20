Москва, 20 июня, 2019, 12:06 — ИА Регнум. Российская валюта непрерывно укрепляется шестой день кряду. Сегодня, 20 июня, пара доллар/рубль открылась приличным гэпом вниз, обновив почти однолетние минимумы на отметке 63,23 руб. Евро/рубль добралась до минимума 23 апреля на 71,37 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Рубль

«Всплеск спроса на высокодоходные активы, к коим относится рубль, вызван смягчением риторики двух ключевых мировых Центробанков — ФРС и ЕЦБ. По итогам заседания Федрезерв 19 июня подтвердил, что меняет курс и готовится к возобновлению смягчения монетарной политики, что заметно повысило привлекательность активов развивающихся стран», — отметил эксперт.

Дополнительную поддержку наша валюта черпает из налогового периода, пик выплат в рамках которого приходится на следующую неделю, а значит, этот фактор продолжит помогать рублю в предстоящие дни. Также подпитка идет со стороны нефтяного рынка, где котировки Brent перешли к восстановлению на обострении обстановки вокруг Ирана и США. Цены в моменте приподнялись над отметкой 63 доллара за баррель, но вскоре отступили, хотя пока остаются в хорошем внутридневном плюсе.

«Теперь, когда уровень 64 руб. превратился в сопротивление, внимание игроков переключается на уровень 63 руб., к которому приближается доллар. Фактором риска для «россиянина» на данный момент является потенциальное ухудшение внешней обстановки и желание игроков зафиксировать прибыль на привлекательных уровнях перед наступлением выходных», — полагает Николаев.

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