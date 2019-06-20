Богородский район, Нижегородская область, 20 июня, 2019, 11:48 — ИА Регнум. Видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину записали дольщики ЖК «Окский берег» в Богородском районе. По словам участников строительства, это самый крупный проблемный объект региона.

Цитата из видео «Обращение дольщиков «Окского берега» к президенту Владимиру Путину» (Дольщики Окского берега) Обращение дольщиков

«Наш объект включен в дорожную карту для достройки с участием фонда защиты прав дольщиков. Сроки там указаны очень длительные — дома планируется ввести только к концу 2022 года. К тому же застройщик утверждает, что нашел инвестора, и теперь власти не могут определиться, каким именно путем идти: то ли банкротить застройщика и строить с помощью фонда, то ли привлекать нового инвестора», — говорят граждане, отчаявшиеся дождаться новых квартир.

Дольщики утверждают, что готовы к любому варианту развития событий, но просят, чтобы сроки не затягивались, а правительство области гарантировало выполнение обязательств по завершению объекта.

ИА REGNUM напоминает, в настоящее время в ЖК «Окский берег» не достроены 56 домов, куда свои средства вложил 2361 дольщик. ЖК позиционируется как первый экоград и строится в Богородском районе Нижегородской области. На сайте проекта отмечается, что он является федеральным проектом комплексного освоения территории («городом под ключ» на площади 650 га) и к 2027 году в ЖК будет 80 тыс. жителей.

В апреле публично-правовая компания «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» обратилась в Арбитражный суд Нижегородской области с иском о несостоятельности ООО «Экоград», которое является одним из застройщиков проекта ЖК «Окский берег».