Севастополь, 20 июня, 2019, 11:45 — ИА Регнум. Многие вопросы крымчан, адресованные президенту России Владимиру Путину, на очередную «прямую линию» касаются решения проблем сферы здравоохранения, транспортной инфраструктуры и хаотичной застройки полуострова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Николай Загорский. У земской больницы. 1880-е гг

В частности, надеются быть услышанными пациенты Севастопольского онкодиспансера, чтобы рассказать президенту о бездействии местных врачей и чиновников от здравоохранения.

Люди просят привлечь к ответственности должностных лиц, виновных в том, что больным людям не оказывают должную медпомощь, а также ускорить строительство нового онкологического центра.

«Надеюсь, если наш делегат не сможет задать вопрос лично, эту проблему главе государства хотя бы озвучат ведущие», — сообщил ИА REGNUM родственник одного из пациентов онкодиспансера.

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Помимо этого крымчан волнует вопрос лечения больных спинальной мышечной атрофией

«Это наболевшая тема не только для крымчан, но и для жителей всей России, в нашей стране зарегистрировано около 10 тысяч таких больных. За границей таких детей лечат с помощью препарата «Спинраза», но в России его нет. Когда наши граждане смогут получать так необходимое им лечение в своей стране, когда в стране зарегистрируют этот препарат и начнётся финансирование лечения для больных спинальной мышечной атрофией», — такой вопрос намерена задать президенту жительница Симферополя Елена Шевелева, мать семилетней Каролины, которая больна СМА.

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Отправил ряд социальных вопросов президенту и крымский общественник Илья Большедворов.

«В Крыму сорвано строительство социальных объектов по ФЦП. 28 школ и детских садов должно было быть построено ещё в 2017 году, половина не построена до сих пор. Почему Аксёнов не несёт за это ответственность?», — пишет Большедворов.

Его также интересует вопрос доходов главы республики и членов его семьи, а также проблема некачественного дорожного строительства.

«В Симферополе с 2014 года в ремонт дорог вложено несколько сот миллиардов рублей. Все отремонтированные 3−4 года назад дороги, уже снова пришли в негодность. Подрядчики не выполняют гарантийный ремонт. Кто-то понесёт за это ответственность?», — спрашивает общественник.

Помимо этого людей беспокоит вопрос застройки черноморского побережья.

«Мой коллега-севастополец решил задать вопрос Владимиру Путину про Крым. Про Южный берег, а точнее — про то, что от него осталось. Про варварскую застройку, про то, как безжалостно и хладнокровно уничтожается самая большая ценность в этом мире — природа… Вот так едешь по побережью, смотришь на все эти уродливые скелеты многоэтажек и внутренне ужасаешься тому, на что могут пойти некоторые «великие» исключительно ради бабла… Паразиты, всё сосут и никак не насосутся», — пишет журналист Наталья Назарук.

Как сообщало ИА REGNUM, в этот раз «прямая линия» с президентом России пройдёт в Гостином дворе в Москве. По состоянию на 21.00 19 июня к «прямой линии» с президентом поступило 1 315 763 вопроса. Из них 777 431 обращение поступило по телефону, 347 172 обращения были отправлены по СМС и ММС, еще 67 700 обращений поступило через сайт.