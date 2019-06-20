Москва, 20 июня, 2019, 11:44 — ИА Регнум. В этом году в адрес президента РФ Владимира Путина поступило много слов признательности от граждан. Об этом 20 июня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

«За кадром осталась та работа, которая доминирует у президента, — то, что мы не показываем, а именно его работа с тем массивом информации, которую он получает от всех ведомств и служб по тем темам, которые граждане затрагивают в своих обращениях, — рассказал Песков. — При этом эти темы достаточно хорошо прогнозируются, но есть и неожиданные темы, которые потом подлежат обработке. И эти два формата — в конце года большая пресс-конференция, в середине года прямая линия — это прекрасная возможность для главы государства полностью обновить весь массив знаний по социальной сфере, по экономике, по культуре, по всем технологическим проблемам».

Песков отметил, что президент посмотрел много обращений граждан, он «понимает пульс» и то, что является приоритетом для граждан.

«Набор тем достаточно традиционен, но, с другой стороны, акценты год от года смещаются, — сказал Песков. — Два-три-четыре года назад было очень много обращений по проблеме образования. По проблеме ЕГЭ. В этом году практически нет. Большое количество вопросов по здравоохранению, по уровню доходов. Если в среднем по стране по майским указам уровень зарплат выдерживается, но получаются отдельные ситуации, где эти параметры не выдерживаются. В этом году много слов признательности президенту».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 20 июня 2019 года пройдёт «прямая линия» с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Трансляция начнётся в 12:00 по московскому времени. Приём вопросов продолжается с 8:00 по московскому времени 9 июня.

По данным Центра обработки сообщений, в первую очередь граждане обращаются с вопросами о проблемах ЖКХ, социальной сферы, образования и экологии. Отдельный акцент обращающиеся ставят на реализации «мусорной реформы», накопившихся экологических проблемах в различных регионах страны.