Сочи, Краснодарский край, 20 июня, 2019, 11:43 — ИА Регнум. Максимально широкое многостороннее сотрудничество необходимо миру для реагирования на угрозы биологической безопасности. Об этом говорится в приветствии президента России Владимира Путина участникам конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения» в Сочи, опубликованном на сайте Кремля.

Defense.gov Биологическая угроза

«Российская сторона исходит из того, что адекватное реагирование на вызовы биологического характера — как естественные, так и антропогенные — требует максимально широкого многостороннего сотрудничества, укрепления соответствующих наднациональных механизмов», — отметил президент РФ.

В первую очередь на повестке дня — угрозы, связанные с распространением биологического и токсинного оружия, а также опасных инфекций. Россия выступает за соблюдение положений Конвенции по запрещению разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия и тесное взаимодействие механизмов Конвенции с профильными подразделениями ООН, добавил российский лидер.

Во второй международной конференции по биологической безопасности участвуют представители более 30 стран. Она проходит в Сочи 20 и 21 июня.