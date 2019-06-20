Красногорск, 20 июня, 2019, 11:14 — ИА Регнум. Автолюбители засняли новый китайский внедорожник GAC GS8 на автовозе в Московской области. Видео с авто размещено в группе «GAC Trumpchi GS8 | ГАК Трампчи клуб» в соцсети «ВКонтакте».

Carsweek GAC GS8

Камуфлированная плёнка скрывает только отдельные элементы экстерьера нового внедорожника — крылья, бампера и часть задней двери. Причины наличия камуфляжа неизвестны.

По предварительной информации, в России должна появиться такая же версия GAC GS8, какую предложили автомобилистам Китая.

Под капотом внедорожника установлен бензиновый турбодвигатель на два литра, который выдаёт 201 л. с. Он агрегатируется с автоматической коробкой передач. Привод у автомобиля 4×4.

Продажи GAC GS8 в России намечены на сентябрь 2019 года.

Читайте также: Появились первые изображения Nissan X-Trail нового поколения