Понедельник, 17 Июня 2019 года
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Появились первые изображения Nissan X-Trail нового поколения

Техника

Фото были сделаны на испытаниях авто в американском городе Фармингтон-Хиллз

Появились первые изображения Nissan X-Trail нового поколения
Иллюстрация: Motor1
Nissan X-Trail четвёртого поколения

Фармингтон, США, 17 июня 2019, 15:31 — REGNUM  Шпионские снимки Nissan X-Trail четвёртого поколения, сделанные в городе Фармингтон-Хиллз американского штата Мичиган, появились в сети. Изображение новинки размещены на сайте Motor1.

На полученных фото тестовый экземпляр авто практически полностью покрыт камуфлированной плёнкой. Однако фотошпионам удалось заметить некоторое сходство нового автомобиля с прототипом Nissan Xmotion, впервые показанного в начале 2018 года.

Технические характеристики новинки пока не сообщаются. Вполне возможно, что на смену нынешнего 170-сильного агрегата V4 объёмом 2,5 литра автопроизводители установят доработанный 188-сильный мотор того же объёма. Точно такой же движок стоит в седанах Altima. Для более быстрых версий модели может быть взят двухлитровый 248-сильный мотор с наддувом, который в Соединённых Штатах также устанавливают на вышеупомянутые седаны.

Не исключено, что может появиться гибридная бензоэлектрическая версия Nissan X-Trail.

Ожидается, что новинка будет представлена на одном из международных мотор-шоу в начале 2020 года.

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