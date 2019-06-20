Краснодар, 20 июня, 2019, 10:53 — ИА Регнум. Студенты Краснодарского муниципального медицинского института высшего сестринского образования обратились за помощью на «прямую линию» к президенту России Владимиру Путину — молодые люди просят главу государства не допустить закрытия их вуза.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Мы, студенты Краснодарского муниципального института высшего сестринского образования, очень обеспокоены судьбой нашего вуза. Возникла реальная угроза его закрытия», — говорится в обращении, появившемся в эфире «Первого канала».

Ранее Рособрнадзор отказал в государственной аккредитации вузу. На данный момент в институте обучаются 750 человек. Накануне, 19 июня, со студентами и их родителями встретился глава Краснодара Евгений Первышов, который заверил: без образования студенты сестринского института не останутся — они смогут учиться в Кубанском государственном медицинском университете, такая договоренность уже достигнута с ректором. На данный момент идет процесс получения университетом лицензии на высшее сестринское и среднее специальное образование, после получения лицензии (в течение полугода) начнется перевод студентов.