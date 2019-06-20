Нью-Йорк, США, 20 июня, 2019, 11:12 — ИА Регнум. Глава Marvel Studios Кевин Файги заявил, что в фильмах киновселенной Marvel может появится Киану Ривз. Студия активно ведёт с ним переговоры, но пока не выбрала для него подходящего персонажа, сообщил сайт Comicbook 19 июня.

(сс) Mark Dunne Киану Ривз

Файги сказал, что студия ведёт переговоры с Ривзом во время создания каждого нового фильма киновселенной Marvel. По словам главы Marvel Studios, для актёра пока не найдена нужная роль и руководство компании хочет «найти правильный способ сделать это» (имеется ввиду появление Киану Ривза в одном из фильмов Marvel).

Кевин Файги также сравнил Киану Ривза с Джейком Джилленхолом, который исполняет одну из главных ролей в новом фильме «Человек-паук: вдали от дома». По словам Файги, компания неоднократно вела переговоры с Джилленхолом до тех пора пока не появилась идеальная для него роль — Мистерио. Глава Marvel Studios надеется, что подобная ситуация произойдёт и с Киану Ривзом.

Напомним, что недавно благодаря кассовому успеху фильмов франшизы «Джон Уик» и скорому появлению актёра в AAA-игре Cyberpunk 2077 пользователи сети начали массово говорить о своей любви к Ривзу и надеждах на его появление и в других масштабных проектах. Также образ Киану Ривза из фильма «Джон Уик» был использован в игре Fortnite.