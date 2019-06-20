Махачкала, 20 июня, 2019, 10:44 — ИА Регнум. Средства в размере 225 млн рублей направят в 2019 году в Махачкале на благоустройство городских территорий общего пользования. Всего на эти цели планируется потратить в течение пяти лет 1,3 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM 20 июня в пресс-службе мэрии города.

Шамиль Магомедов Махачкала

В 2019 году по программе формирования современной городской среды запланировано благоустройство 32 дворов многоэтажных домов. Минимальный перечень работ предполагает проведение ремонта внутридворовых проездов, оборудование детских и (или) спортивных площадок, обеспечение освещения, установку скамеек и урн для мусора.

«На сегодняшний день проводятся обсуждения проектов с горожанами и аукционные процедуры, после чего будут определены подрядные организации для выполнения намеченных работ», — отметил начальник жилищного отдела городского управления ЖКХ Мурад Нухкадиев.

В текущем году также намечено благоустройство общественных территорий. Среди них парк 50-летия Октября, Родопский бульвар, летняя площадка филармонии, территория у памятника поэту Эффенди Капиеву и два сквера в посёлках Семендер и Шамхал.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в отделение Общероссийского народного фронта в Дагестане обратились махачкалинцы, проживающие в домах № 23 «а» и 23 «б» по улице Дзержинского и № 63 «а» по улице Танкаева. Их дворовые территории были включены в программу благоустройства на 2018 год, однако горожане убеждены, что работы выполнены не в полном объёме.

В региональном ОНФ провели проверку и установили, что в этих дворах из минимального перечня работ был проведен лишь ремонт дворовых проездов. При этом на него, согласно сметной документации, было выделено в общей сложности более 1,8 млн рублей.

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