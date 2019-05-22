Деньги ушли, а результата нет: жители Махачкалы не заметили благоустройства

Махачкала, , 10:57 — REGNUM Жители ряда домов в городе Махачкале остались недовольны уровнем благоустройства их дворов, приведенных в порядок по программе «Формирование современной городской среды» в 2018 году. Они убеждены, что работы остались незавершенными, сообщили ИА REGNUM 22 марта в пресс-службе отделения Общероссийского народного фронта в Дагестане.

В региональный ОНФ обратились горожане, проживающие в домах № 23 «а» и 23 «б» по улице Дзержинского и № 63 «а» по улице Танкаева. После рассмотрения жалобы было установлено, что в этих дворах из минимального перечня работ по благоустройству был проведен лишь ремонт дворовых проездов. При этом не установлены урны, скамейки и опоры для освещения. Кроме того, отсутствуют элементы из дополнительного перечня работ: детские и спортивные площадки, озеленение территории и др.

На благоустройство указанных дворов, согласно сметной документации, в сумме было выделено более 1,8 млн рублей. Региональное отделение ОНФ обратилось в мэрию Махачкалы и минстрой республики с вопросом, по какой причине работы по благоустройству, предусмотренные федеральной программой, не были проведены в полном объёме. Ответа пока не поступило. ИА REGNUM следит за ситуацией.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что на реализацию проекта «Формирование современной городской среды» до 2022 Дагестан направит более 1 млрд рублей, причём 991 млн из них — средства из федерального бюджета. За эти средства в городах и районах республики, по информации министерства строительства и ЖКХ региона, планируется благоустроить порядка 690 дворовых и более 670 общественных территорий. В 2019 году программа охватит все города Дагестана и 60 населённых пунктов, в которых проживают более тысячи человек.