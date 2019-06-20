Владивосток, 20 июня, 2019, 10:22 — ИА Регнум. Освобождение косаток из «китовой тюрьмы» в Приморском крае начнется до конца июня, сейчас специалисты готовят животных к выпуску в открытое море. Об этом сообщили в Тихоокеанском филиале НИИ рыбного хозяйства и океанографии, передают 20 июня «Вести».

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Операция по освобождению косаток продлится до октября. Её детали разработали учёные и утвердило Росрыболовство.

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Маршрут и условия транспортировки животных выбраны с учетом замечаний команды французского исследователя Жана-Мишеля Кусто. Так, животных будут отпускать группами, учитывая сложившиеся между ними социальные связи. К бухте, где находятся животные, уже доставлены специальные ванны для их перевозки.

Как сообщало ИА REGNUM, в ситуацию с заключением 11 косаток и 90 белух в бухте Средней под Находкой вмешался президент России Владимир Путин. В феврале он поручил в короткие сроки решить судьбу животных, томящихся в «китовой тюрьме» с ноября 2018 года.