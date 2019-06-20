Гориция, Италия, 20 июня, 2019, 10:01 — ИА Регнум. В итальянском городе Гориция в жилом двухэтажном доме произошел взрыв, передает телеканал TGCOM24.

geralt Взрыв

Отмечается, что инцидент произошел рано утром 20 июня. Предположительно, взрыв произошел из-за утечки газа. В результате здание частично обрушилось, под завалами могут находиться три человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года в результате взрыва в жилом доме на юге Италии погибли два человека. Инцидент произошел в районе Лампанаро в городе Кротон. Эпицентр взрыва находился в квартире жилого дома на четвертом этаже.

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