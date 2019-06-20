Санкт-Петербург, 20 июня, 2019, 10:01 — ИА Регнум. Жительница одного из спальных районов Санкт-Петербурга обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь в решении проблемы нехватки детских садов, из-за чего ребенок не может посещать дошкольное образовательное учреждение.

Альберт Анкер. Детский сад (фрагмент). 1874

Жалоба по этой теме опубликована на сайте «прямой линии» президента, которая начнется в 12:00 мск 20 июня.

«Уже второй год получаем отказ в получении места в детском саду в Невском районе Санкт-Петербурга, в очереди стоим с рождения! Прошу помочь в решении данной проблемы», — говорится в обращении к главе государства.

Как сообщало ИА REGNUM, выступая 15 мая в Заксобрании Петербурга, врио губернатора Александр Беглов рассказал депутатам, что «на начало года в школах Петербурга не хватало 27 тысяч мест; дефицит в детских садах — 36 тысяч мест».

«По текущим оценкам, Петербургу до 2024 года дополнительно потребуются 169 детских садов, 84 школы и 54 объекта здравоохранения. То есть суммарно — более трехсот объектов. По расчетам, чтобы ликвидировать дефицит в объектах социальной инфраструктуры, Петербургу до 2024 года потребуется 309 миллиардов рублей», — отметил Беглов.

Он напомнил, что «благодаря поддержке президента мы выкупим в этом году 24 детских сада, 4 школы и 15 медицинских учреждений».

«Ведем плотную работу с инвесторами <…> договорились о строительстве на инвестиционных условиях 13 детских садов, одной школы и двух кабинетов врачей общей практики, — добавил врио губернатора. — Если за прошлый год в рамках адресной инвестпрограммы было сдано три школы и два детских сада, то до конца текущего года за счет бюджета будет построено девять школ и десять детских садов. А в целом горожане в этом году получат 13 школ, 25 детских садов и 10 объектов здравоохранения».