Киев, 20 июня, 2019, 10:05 — ИА Регнум. Рабочий визит президента Украины Владимира Зеленского в Германию и Францию оказался полностью провальным. Об этом заявил руководитель украинской платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак в эфире телеканала NewsOne.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По его словам, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон ясно выразили намерение сотрудничать с Россией, что является провалом для Украины и Зеленского. Тезисы европейских лидеров можно перевести с языка дипломатии следующим образом: сотрудничество с Россией будет, хорошая она или плохая.

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Спивак добавил, что неопытному в международной политике Зеленскому не удастся изменить эту ситацию, что в конечном итоге вынудит Киев к переговорам с Москвой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский политический эксперт и журналист Виталий Портников заявил, что после визита Зеленского в Париж и Берлин заметно изменение стиля западной политики по отношению к Украине и России. Лидеры ЕС нацелены на примирение с Кремлем при сохранении украинского кризиса в неизменном виде, отметил он.

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