На Украине говорят, что всё плохо: ЕС взял на курс на примирение с Кремлем

Киев, , 15:43 — REGNUM По итогам визита президента Зеленского в Париж и Берлин можно говорить об изменении стиля западной политики по отношению к Украине и России. А именно — лидеры ЕС взяли курс на примирение с Кремлем при сохранении украинского кризиса в неизменном виде, считает украинский политический эксперт и журналист Виталий Портников.

Украинский эксперт в доказательство своей позиции отмечает слова французского президента о заинтересованности в возвращении России в ПАСЕ, считая, что они «очень показательны», и о том, что Макрон приветствовал «решительность [Зеленского] в желании прекратить кровопролитие и протянуть руку людям, оказавшимся на сепаратистских территориях, в желании реализовать Минские соглашения, чтобы объединить снова страну».

Вместе с тем Портников считает, что Зеленский в ходе своего визита в Париж «дал отпор» президенту Франции.

«По крайней мере, на Западе убедились, что позиция Владимира Зеленского по основным вопросам достижения мира на Донбассе и отношения к санкционной политике не отличается от политики его предшественника, что Зеленский — это естественное продолжение Порошенко не из любви к самому Порошенко, а просто потому, что никакой другой эта политика быть не может», — отмечает он.

В свою очередь, считает эксперт, Макрон (и другие лидеры ЕС) с радостью воспринимает версию о том, что конфликт в Донбассе не завершился до сих пор потому, что Киев никак не мог руки людям на «оккупированных территориях» протянуть.

«На Западе, как видим, готовы согласиться с такой версией решения проблемы. Просто потому, что, чем больше ответственности на Украине — тем меньше ответственности на России и тем легче будет восстановить тот уровень контактов, от которого пришлось отойти после 2014 года. И в этом смысле откровенные слова Макрона и само его публичное поведение во время визита нового украинского президента в Париж — это тоже сигнал. Сигнал того, какого понимания дальнейшей стратегии действий достигли наши западные союзники, как они собираются использовать победу Зеленского и самого Зеленского», — резюмирует автор.

ИА REGNUM напоминает, что накануне президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с президентом Франции Эммануэлем Макроном отреагировал на слова о «переговорах с сепаратистами».

«Мне кажется, что сейчас есть небольшая ошибка. Мы не готовы к диалогу с сепаратистами. Именно так, потому что я услышал перевод. Мы готовы действовать в Минском формате, продолжать в Минском формате взаимоотношения, прекратить огонь, я это не раз декларировал», — подчеркнул он.