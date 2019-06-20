Судак, Крым, 20 июня, 2019, 10:39 — ИА Регнум. Подведение промежуточных итогов Года театра в России пройдёт 21 июня в Крыму на молодёжном форуме «Таврида». Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия корреспонденту ИА REGNUM 20 июня.

Борис Кустодиев. В ложе. 1912

В рамках творческой смены «Год театра» пройдёт выездная сессия, в которой примут участие Заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец, Министр культуры РФ Владимир Мединский, генеральный директор Большого Театра Владимир Урин, ректор Академии русского балета им. А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе и другие. Участники выездной сессии посетят защиту проектов грантового конкурса и лабораторию рэп-спектакля «Пушкин 220».

В рамках проведения экватора Года театра участники форума смогут лично пообщаться с известными режиссёрами и актёрами, а также посетить профильные мастер-классы и специальные творческие школы от: МХАТ им. М. Горького, театральной школы О. Табакова, Малого театра, школы-студии МХАТ, мастерской П. Фоменко, Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова, издательской группы «Эксмо-Аст», компании «ЛитРес», фонда развития культуры и современного искусства «Территория» Сообщается, что лучшие проекты участников смены получат гранты.

Отдельно в рамках «Года театра» участники форума поставят спектакль по пьесе победительницы Национальной премии для молодых авторов, пишущих на русском языке, «Русские рифмы», «Русское слово». Выступления молодых артистов пройдут в различных культурных учреждениях Крыма. Ещё одной социальный акцией от участников форума станет чтение стихотворений, посвящённых Второй мировой войне, в парках и общественном транспорте Судака.

Напомним, молодежный форум деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» в 2019 году проходит с 11 мая по 5 октября. Творческая смена «Год театра» пройдет с 20 по 26 июня и соберет более 400 актеров, режиссеров, писателей, драматургов и продюсеров, а также представителей театральной индустрии со всей страны в возрасте от 18 до 35 лет.