Москва, 20 июня, 2019, 09:52 — ИА Регнум. Рубль в ходе торгов 19 июня оказался на грани, только не падения, как уже успела привыкнуть российская общественность, а роста по отношению к доллару США и евро на 3−4% за вероятно достаточно короткий промежуток времени в полторы-две недели, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«На фоне удачного аукциона Минфина России по размещению ОФЗ 19 июня, российская валюта смогла воспользоваться ожидаемой «монетарной слабостью» своего главного конкурента, — американского доллара, и закрепиться по отношению к нему у критически важного уровня в 64 руб.», — отметил эксперт.

И все бы ничего, но после закрытия российских торгов, на международных площадках доллар США серьезно просел из-за проявленной, по итогам заседания Федеральной резервной системы «мягкости», в формулировках будущего курса монетарной политики.

«Так что можно говорить о том, что сегодня, 20 июня, рублю еще предстоит отыграть слабость американского доллара, что может привести его к курсовым максимумам с лета 2018 года отметке в 63,50, за которой сдерживать укрепление российской валюты будет нечем, вплоть до отметки в 62 руб./доллар», — считает Быков.

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