Екатеринбург, 20 июня, 2019, 09:49 — ИА Регнум. Жители дома №32 б по улице Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге обеспокоены невозможностью приватизировать свои квадратные метры. За помощью они обратились к Владимиру Путину на «прямую линию».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Как заявляют граждане, в доме они проживают с 2004 года. Подъезд №4 закреплён за Областной детской клинической больницей, и жильцы этого подъезда работали в данном медучреждении — многие по 20 и 30 лет, у них есть звание «Ветеран труда».

«Более десяти лет мы боремся за приватизацию наших квартир. Куда мы только ни обращались», — говорят граждане.

В разных инстанциях людям заявляли, что областные общежития нельзя приватизировать. После долгих мытарств граждане всё же добились соответствующего согласия. Но, по их словам, «чиновники продолжают волокиту, не желая делать реальных шагов».

«Скажите пожалуйста, когда будет решён вопрос приватизации областных общежитий», — задали граждане вопрос Владимиру Путину.

На жалобу людей уже отреагировали в областной детской больнице. Как пишет издание Накануне.ru, передать гражданам квартиры нельзя по закону. При этом администрация учреждения не препятствует гражданам проживать в этом жилье.