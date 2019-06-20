Улан-Удэ, 20 июня, 2019, 09:33 — ИА Регнум. Жители Баунтовского района Бурятии пожаловались депутатам Народного Хурала (парламента региона — прим. ИА REGNUM ) на нефритчиков, обвинив их в создании частной тюрьмы и похищениях людей. Обращение местных жителей зачитал 20 июня на сессии регионального парламента депутат Виктор Малышенко.

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«На протяжении существования поселка Россошино мы занимаемся традиционной хозяйственной деятельностью. Для нас охота и рыбалка являются основой существования. Вместе с тем Россошино имеет статус эвенкийского. Это наш быт, еда и достаток, на это мы и наши семьи существуем», — цитирует обращение телеканал «Ариг Ус».

Однако, как утверждают местные жители, с приходом частного предприятия по добыче нефрита ситуация резко изменилась. Их начали выгонять с охотничьих угодий, сжигать зимовья, поджигать тайгу. В поисках дорогих камней, по словам жителей, компания также перекапывает русло реки Нижняя Ципа, в которой зимуют и нерестятся краснокнижные рыбы. Самих охотников патрули компании захватывают и отбирают средства передвижения.

«Задерживают и увозят на рудники, где держат до 4 дней. На руднике построена своя тюрьма. В это время наше имущество приводят в негодность, спальные мешки отбирают, продукты уничтожают, портят обувь. Дают горсть крупы и отпускают. А в тайге это зачастую смерть», — отмечают жители в письме.

Напомним, на территории Бурятии добывается большая часть всего российского нефрита — камень идет на экспорт в Китай. Наряду с законными добытчиками, в республике действуют также и многочисленные группы нелегальных старателей из числа местных жителей, а также из соседних регионов. Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года правоохранители пресекли незаконную добычу в Окинском районе Бурятии и изъяли более 112 тонн минерала.

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