Новосибирск, 20 июня, 2019, 09:25 — ИА Регнум. Видеообращение 25-летнего жителя Новосибирской области Жасурбека Мамараимова к президенту России Владимиру Путину, попало в топ популярных на сайте «прямой линии», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Винсент Ван Гог. Коровы

Видеообращение новосибирца опубликовано в разделе «Вопросы агропромышленного комплекса».

«Живу в селе. Занимаюсь сельским хозяйством. У меня на данный момент 21 голова крупного рогатого скота, 30 мелкого рогатого скота и лошадь с жеребёнком. Я женат, у меня есть ребёнок. Чтобы заниматься в этом направлении в дальнейшем, мне нужна земля в аренду или в собственность. Чтобы не прыгать по головам, я обращался, начиная с нашей сельской до областной администрации, но никто мне не помогает. Хотелось бы, чтобы вы мне помогли с этим вопросом», — говорит новосибирский фермер.

Как сообщало ИА REGNUM, «прямая линия» с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным пройдёт сегодня, 20 июня. Трансляция начнётся в 12:00 по московскому времени.