Лас-Вегас, США, 20 июня, 2019, 08:08 — ИА Регнум. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил приз «Морис Ришар Трофи». Об этом 20 июня сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ivanmakarov Александр Овечкин

Овечкин получил награду как лучший снайпер регулярного чемпионата НХЛ. В сезоне 2018/19 Овечкин сыграл в 81 матче и забросил 51 шайбу.

https://twitter.com/PR_NHL/status/1141518690774654976

Отметим, что Овечкин стал первым игроком в истории НХЛ, который восемь раз за карьеру выиграл «Морис Ришар Трофи». По этому показателю он обошёл Бобби Халла, который получал награду семь раз.

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