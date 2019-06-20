Екатеринбург, 20 июня, 2019, 06:25 — ИА Регнум. Житель Екатеринбурга и инвалид с детства первой группы Илья Попенов просит помощи Владимира Путина. Его вопрос касается как граждан, которые относятся к такой категории инвалидов, так и их близких, осуществляющих за ними постоянный уход.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инвалидность

Илья Попенов напомнил президенту России о том, что 7 марта он подписал указ N 95 о внесении изменений в другой указ, № 175 от 26 февраля 2013 года. Документ регулирует размер пособий лицам, которые ухаживают за детьми-инвалидами и инвалидами детства, имеющими первую группу. С 1 июля размер пособия поднимется с 5500 до 10 тыс. рублей. При этом в документе говорится, что получать его вправе только трудоспособные родители либо опекуны.

Илья Попенов констатировал, что по закону родителям-пенсионерам нельзя платить пособия по уходу за своими детьми, имеющими первую группу инвалидности. При этом они ухаживают за своими детьми до самой смерти, даже при наличии нетрудоспособности. Иные лица, которые могли бы заниматься уходом, вправе рассчитывать лишь на 1200 рублей в месяц, но эта сумма очень мала.

«Родители умирают, и инвалид должен иметь право кого-то нанять хотя бы на неполный рабочий день. Просим вас обратить внимание на этот больной вопрос», — написал Илья Попенов.