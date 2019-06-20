Вашингтон, 20 июня, 2019, 03:33 — ИА Регнум. Первый полёт американского космического корабля Crew Dragon на Международную космическую станцию (МКС) с экипажем астронавтов может не состояться в текущем году, следует из заявки компании SpaceX, опубликованной на сайте Федеральной комиссии США по связи (FCC).

NASA Космический корабль Crew Dragon

Согласно документу, SpaceX запросила разрешения на использование в ходе полёта определённых частот приёмо-передающего оборудования на период с 1 ноября 2019 года по 1 мая 2020 года.

Напомним, в марте состоялся успешный испытательный запуск корабля Crew Dragon к МКС в автоматическом режиме. Ранее в SpaceX заявляли, что рассчитывают осуществить первый полёт корабля в пилотируемом режиме до конца года.