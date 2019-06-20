Веллингтон, 20 июня, 2019, 03:35 — ИА Регнум. Правительство Новой Зеландии выделило несколько миллионов долларов на компенсации владельцам полуавтоматического оружия, запрещенного в апреле после атаки экстремиста на мечети в Крайстчерче, сообщает агентство Reuters.

valio_subaru Оружие

По словам министра финансов страны Гранта Робертсона, на компенсации владельцам оружия будет выделено около 208 миллионов новозеландских долларов. Предполагается, что этой суммы должно хватить, чтобы возместить владельцам около 95% стоимости запрещенного оружия. На участие в этой программе жителям Новой Зеландии отводится полгода — программа будет действовать до 20 декабря 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте террорист-одиночка напал на прихожан мечети новозеландского города Крайстчерч. В результате теракта погиб 51 человек, еще десятки людей получили ранения. Террорист был задержан, ему предъявлены обвинения по 50 пунктам, на суде подозреваемый отказался признать свою вину.