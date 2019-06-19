Вашингтон, 20 июня, 2019, 00:11 — ИА Регнум. Федеральная резервная система США сохранила прогноз по роста ВВП страны в 2019 году на уровне 2,1%. Об этом сообщает пресс-служба американского финансового регулятора.

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При этом прогноз по росту экономики Соединённых Штатов в 2020 году увеличен с прежних 1,9% до 2%.

ФРС также понизила свою оценку инфляции в США в 2019 году с 1,8% до 1,5%, в 2020 году — с 2% до 1,9%.

Напомним, Федеральная резервная система США на заседании 19 июня приняла решение о сохранении базовой процентной ставку на уровне 2,25—2,5% годовых.