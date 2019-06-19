Кишинёв, 19 июня, 2019, 23:11 — ИА Регнум. В городе Атаки на севере Молдавии рухнула часть девятиэтажного жилого дома. Как сообщил президент Игорь Додон, обошлось без жертв благодаря тому, что успели оперативно эвакуировать жителей, передает ИА REGNUM.

Цитата из х∕ф «Дурак». Реж. Юрий Быков. 2014. Россия Полуразрушенный дом

«Срочно собирается комиссия по чрезвычайным ситуациям. Все районные службы были подняты по тревоге», — сообщил президент.

Додон пообещал помочь всем, кто остался без крыши над головой. Причины обрушения пока неизвестны.