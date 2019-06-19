Орел, 19 июня, 2019, 21:29 — ИА Регнум. Следственный комитет начал доследственную проверку после обращения на «прямую линию» к президенту Владимиру Путину дольщика из Орла, сообщили ИА REGNUM 19 июня в пресс-службе Следственного комитета.

Sledcom.ru Следственный комитет Российской Федерации

Участник долевого строительства сообщил, что ООО «Компания Стройсервис» нарушило срок сдачи пятиэтажного многоквартирного дома, расположенного в микрорайоне «Первый» Орловского района, более чем на полтора года.

«В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств сложившейся ситуации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в СК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее для «прямой линии» с президентом жители Орла записали сразу несколько обращений. Так, орловские пенсионеры попросили президента решить вопрос с единым социальным билетом — с 2019 года в регионе введен лимит поездок по социальному проездному, что вызвало волну недовольства со стороны льготников. Ещё одно обращение появилось в сети 16 июня — дольщики ООО «Промжилстрой» (дом на улице Бурова, 46) просят президента вмешаться в ситуацию: свои квартиры люди ждут уже третий год.

Добавим, что, по данным прокуратуры региона на февраль 2019 года, в Орловской области насчитывалось 439 обманутых дольщиков.