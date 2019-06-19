Каракас, 19 июня, 2019, 21:08 — ИА Регнум. «Крепкий орешек», или tough cookie (согласно неожиданному комплименту от президента США Дональда Трампа), венесуэльский лидер Николас Мадуро продолжает успешно сопротивляться операции по смене режима, инициированной в январе главой оппозиции Хуаном Гуайдо и его союзниками в Вашингтоне, пишет сегодня, 19 июня, испанское издание La Vanguardia. «Однако если президент Венесуэлы превозмог самопровозглашения, гуманитарные вторжения и государственные перевороты в миниатюре, сейчас он столкнулся с более сложным вызовом для венесуэльской нефтяной экономики: эмбарго на экспорт нефти в США, которое, по последним подсчетам аналитиков Torino capital, может вызвать сокращение нефтяного производства более чем на 60% в 2019 году», — отмечает СМИ.

The Photographer PDVSA

С учетом того, что почти все закупки товаров первой необходимости в Венесуэле производятся на иностранную валюту, полученную благодаря экспорту, 95% которого составляют продукты нефтяной отрасти — гуманитарные последствия стремительного коллапса этого производства очевидны. Согласно анализу венесуэльской топливной отрасли от Reuters, экспорт нефти из страны сократился в мае на 17%. Именно тогда истек трехмесячный срок, за который иностранные предприятия адаптировались к американскому эмбарго. Нефтяная компания Petróleos de Venezuela (PDVSA) в среднем производила в мае 874 тысячи баррелей в день — на фоне миллиона баррелей в апреле, по данным Reuters. В годы нефтяного процветания Венесуэлы, когда президентом был Уго Чавес, производство превышало 3 миллиона баррелей ежедневно.

Хотя Венесуэла пытается разнообразить свои рынки сбыта — с помощью России и Китая — есть свидетельства того, что план по обмену сырой нефти на топливо с Индией не работает, отмечает La Vanguardia. В мае продажи нефти в Индию резко упали (на 30%) после сильного давления, примененного администрацией Трампа к индийским компаниям, чтобы они уменьшили число торговых связей с Венесуэлой. Советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон написал на прошлой неделе в Twitter, что США уверены в своем намерении ужесточить санкции, и любая международная компания, которая продолжит торговать с PDVSA, получит предупреждение.

Впрочем, по словам Эйнштейна Миллана, бывшего корпоративного менеджера PDVSA, который помогал компании восстановить производство после попытки государственного переворота и забастовки нефтяников в 2002 году, венесуэльская нефтяная промышленность сможет вернуться к показателю миллион баррелей при условии, что не будет новых блэкаутов. Специалист имел в виду отключения электроэнергии в марте этого года, из-за которых предприятие теряло по 400 тысяч баррелей в день. По его мнению, данным, использованным Torino и Reuters, доверять не стоит, потому что венесуэльские нефтяные танкеры теперь ходят без передатчиков, чтобы обмануть системы обнаружения, и неизвестно, сколько нефти им на самом деле удаётся экспортировать.

Другие эксперты подчеркивают, что вопреки недавним угрозам Болтона, связи PDVSA и российского нефтяного гиганта «Роснефть» продолжают крепнуть. Сейчас изучаются возможности оплаты рублями вместо долларов, чтобы обходить санкции. Русские не оставят Мадуро, «потому что Венесуэла занимает шестое место в мире по запасам газа, и Россия не хочет, чтобы они оказались в руках у США, поскольку это могло бы стать угрозой ее монополии на поставки в Европу», — объяснил аналитик Давид Паравизини.