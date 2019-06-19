Сибай, Башкирия, 19 июня, 2019, 20:13 — ИА Регнум. Жители Сибая, где с ноября тлеет руда в глубочайшем карьере мира, записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Город рассчитывает на обсуждение проблемы в рамках «прямой линии» главы государства, которая состоится 20 июня.

Sibay.bashkortostan.ru Сибайский карьер

Практически все участники видеозаписи указывают на ухудшение здоровья детей, которые страдают от удушья, кашля, слезотечения, головных болей, кто-то говорит о выпадении волос, и всё в условиях отсутствия возможности или переехать, или продолжать жить в отравленном городе.

«Как быть дальше, как жить? Это наш последний крик души: помогите», — говорят жители.

Кто-то просит в очередной раз наказать виновных за экологическую катастрофу, кто-то просит о переселении в другое место. Причем горожане жалуются уже не только на превышение ПДК (предельно допустимой концентрации) соединений серы, но и на рост ПДК хлороводорода, который отрицается официальными лабораториями.

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Подводя итог, указывается, что карьер дымит 8 месяцев, уже было названо 7 сроков ликвидации крупного техногенного пожара, виновник — сибайский филиал Учалинского горно-обогатительного комбината (УГОК, входит в структуру УГМК — Уральской горно-металлургической компании, президентом которой является Искандар Махмудов, 16-й в рейтинге богатейших бизнесменов России — 2018 по версии Forbes) — ответственности не признаёт, сроки ликвидации постоянно сдвигаются, теперь подтопление будет продолжаться еще в течение 147 дней, ежедневные выбросы вредных веществ фиксируют официальные лаборатории и датчики, собранные на добровольные пожертвования горожан. Сибайцы боятся, что сроки ликвидации катастрофы будут снова нарушены.

Также отмечается, что район бьет рекорды по онкологическим заболеваниям. Неоднократные просьбы о предоставлении токсикологической лаборатории для выяснения причин ухудшения здоровья жителей, которые зимой врачами списывались на ОРВИ, не увенчались успехом.

«Мы десятки раз писали Вам обращения и письма во все ведомства Российской Федерации. Но на все из них пришли отписки: перенаправлено», — констатируют горожане.

Сибайцы просят Путина взять ситуацию в городе под личный контроль, привлечь федеральные силы для ликвидации катастрофы и рекультивации заброшенного карьера.

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«Это прямой эфир, и это наша единственная надежда. Вы — наша единственная надежда», — заявляют жители Сибая.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Сибае с ноября наблюдаются проблемы с загрязнением воздуха и неприятным запахом, которые связаны с тлением руды в закрытом Сибайском карьере, где проходила завершившаяся 26 марта экстренная рекультивация. Жители города стали жаловаться на затрудненное дыхание, ухудшение самочувствия, обострение аллергических реакций еще в ноябре. С 12 декабря в городе введен режим повышенной готовности. В связи с загрязнением воздуха в Сибае было возбуждено уголовное дело. Материалы проверки в полицию передала прокуратура, которая выявила нарушения законодательства по ч. 1 ст. 251 УК РФ («Загрязнение атмосферы»).

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26 марта должен был полностью завершиться процесс мокрой консервации карьера, и ожидалось, что задымление в городе и постоянный запах серы прекратятся. Однако в ходе визита в Сибай члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека пришли к выводу, что работы в Сибайском карьере не привели к ликвидации очагов тления руды. По словам члена президиума Совета Сергея Цыпленкова, есть процесс окисления, тления, горения выше уровня затопления. Он отметил, что представители УГОК с этим выводом согласны. Позднее было принято решение продолжать подтопление карьера.

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Верховный суд Башкирии подтвердил, что ответственность за ситуацию в Сибае несут УГОК и сибайский филиал комбината. Причем, согласно решению суда первой инстанции, решить проблемы в воздухом в Сибае предприятия должны были еще до 28 апреля.

В феврале жители города уже записывали видеообращение к Путину, на какое-то время Сибай появился в федеральной повестке, в город приезжал полпред президента в ПФО Игорь Комаров, в Минприроды России была создана рабочая группа по проблемам карьера, также город посетила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

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Кроме того, продолжается сбор подписей под петицией, которая кроме главы государства адресована в Минэкологии и Министерство природопользования, Ростехнадзор и МЧС РФ.

Население Сибая составляет около 63 тыс. человек.