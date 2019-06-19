Нижний Новгород, 19 июня, 2019, 19:06 — ИА Регнум. Депутаты гордумы Нижнего Новгорода решили, что чиновникам необходимо повысить оклады. Соответствующие постановления городской парламент принял на заседании 19 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновники

Оклады будут повышены на 4,2% уже с 1 октября текущего года.

В число тех, чьи доходы вместе с зарплатами вырастут попали глава города, спикер гордумы, председатели и заместители глав комиссий, а также депутаты и сотрудники контрольно-счетной палаты. Также росту доходов смогут порадоваться сотрудники администрации Нижнего Новгорода. В ходе заседания прозвучало утверждение, что средства на повышение окладов чиновников уже заложены в муниципальном бюджете — 2019.

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Напомним, оклады регламентированы документом, принятым гордумой в феврале 2018 года. Таким образом, после повышения мэр Владимир Панов будет получать 58,533 тыс. рублей, аналогичный оклад положен председателю гордумы Дмитрию Барыкину, оклад главы КСП вырастет до 30,892 тыс. рублей, зампред гордумы будет получать 26,665 тыс. рублей. Оклад депутатов, которые работают в думе на постоянной основе, составит также 26,655 тыс. рублей.

Отметим, что оклад — это только базовая часть зарплат городских чиновников, он не учитывает надбавки за классный чин, выслугу лет, особые условия работы, за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.

Последняя индексации в отношении окладов чиновников проводилась в ноябре 2018 года на 7%.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным статистики, в I квартале 2019 года в Нижегородской области средняя номинальная начисленная заработная плата 32,774 тыс. рублей, увеличившись относительно итогов января — марта 2018 года на 5,5%. При этом реальная начисленная зарплата в сравнении с данными за I квартал предыдущего года выросла лишь на 0,1%.

При этом доход мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова по итогам 2018 года составил 2,691 млн рублей. Таким образом, в среднем ежемесячный заработок градоначальника составляет 224,25 тыс. рублей.