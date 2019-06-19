Москва, 19 июня, 2019, 19:00 — ИА Регнум. Депутат Читинской городской думы, член «Партии дела», известный общественник Валерий Афицинский намерен баллотироваться в губернаторы Забайкальского края. О проблемах региона, политической обстановке в Забайкалье и своих планах он рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

Partyadela.ru Валерий Афицинский

С «Партией дела» я знаком с 2013 года — тогда я баллотировался в Государственную думу. Мне сразу понравилось, что она выступает за развитие аграрного сектора. И подкрепляет свои слова делом — за полтора года «Ростсельмаш» поставил в край 87 единиц тяжелой сельскохозяйственной техники, которая на тот момент была действительно необходима. Техника поставлялась с большими скидками, за что отдельное спасибо Константину Бабкину и его команде.

В Совет регионального отделения партии я вошёл в 2018-м году — к тому времени партия активно работала в регионе на протяжении уже четырёх лет. В Ононском районе она являлась постоянным спонсором детских спортивных команд, а когда он заполыхал этой весной, «Партия дела» подарила пожарной части два опрыскивателя для борьбы со степными пожарами. Отряду имени Кости Долгова, занимающемуся поиском без вести пропавших, был подарен квадрокоптер. Детской музыкальной школе — концертный аккордеон, сами бы они его купить не смогли; спортсменам приобрели винтовки для биатлона, детскому клубу — робота… В общем, работа «Партией дела» в крае активно велась и продолжает вестись по разным направлениям. Причем партия расходует свои собственные средства, не зависит от бюджетов, ни от федерального, ни от регионального, ни от муниципального. Понятно, что помочь всему краю невозможно, но отдельным коллективам, конечно, оказывается посильная помощь.

Основной проблемой для нас, как и, увы, для всей страны, является экономический спад, мы никак не можем выбраться из финансовой ямы. И из демографической: коренное население уезжает, замещаясь приезжими из Средней Азии. А что может удержать тут людей? Предприятий и производств, которые могли бы вытянуть край, у нас нет, те, что были, — канули в Лету. Прежде в год закрывалось от 50 до 80 предприятий, а сейчас уже и закрываться некому. Все новые — это спойлеры, сателлиты. Логика такая: зачем держать одно предприятие на 300 человек, если можно сделать три по 100 человек и платить меньше налогов?

Хорошо было бы вернуть Забайкальский (Сибирский) военный округ (Забайкальский военный округ — оперативно-стратегическое территориальное объединение Вооружённых сил СССР и Российской Федерации, существовавшее в 1921—1922, 1935−1941, 1947−1998 годах на территории Восточной Сибири. Впоследствии был объединён с Сибирским военным округом, который затем был расформирован, — прим. ИА REGNUM ). Когда он был, один только город получал около 200 млн рублей налогов. В край шли целевые поставки техники, товаров народного потребления, военнослужащие тратили деньги в наших магазинах. И не стоит забывать, что военные ещё и ведут строительство. С их помощью можно было бы возродить наш Силикатный завод, построить понтонную переправу. Прежде у нас был Камвольно-суконный комбинат, под него был построен поселок, где жило порядка 30 тыс. человек. На его базе можно организовать предприятие, шьющее военную форму. Этот вопрос нужно решать с Министерством обороны, с Сергеем Шойгу, думаю, он должен поддержать.

Также нужно сделать налоговые каникулы для таких дотационных регионов, каким является Забайкалье. Налоги, на мой взгляд, вообще должны оставаться в регионе, в муниципалитете. Сейчас муниципалитет заработанные деньги отдаёт краю, а край львиную долю — центру. А центр в ответ не придумывает ничего лучше, чем программа «Дальневосточный гектар», которая тут совершенно не работает. Нужно понимать, что гектар у нас и гектар в том же Приморье — это разные вещи, поскольку приезжие не особо рвутся на наш гектар в голой степи.

Ещё у нас катастрофически растут тарифы, на ту же электроэнергию. Она и физическим лицам влетает в копеечку, а бизнес-то платит ещё больше. Доходит до смешного: мы хлеб печем в Бурятии, привозим оттуда же яйца, хотя прежде и у нас были крупные птицефабрики. Сейчас их нет во многом и потому, что снабжать электроэнергией забайкальскую фабрику намного дороже, чем завозить готовый товар из соседнего региона. А что такое фабрика? Это еще и рабочие места.

Во-первых, нужно разобраться с тарифами. В данный момент у нас с Бурятией одна управляющая компания-монополист, при этом тарифы в Забайкалье в два раза выше. Почему? Необходимо понять составляющую тарифов, сейчас это тайна за семью печатями. Необходимо ввести разделение на дневной, вечерний и ночной тарифы. Стоимость киловатта в час обязательно должна зависеть от времени суток.

Во-вторых, необходимо мотивировать население, особенно молодое, оставаться в регионе.

Если строится многоквартирный дом — скажем, на 10% введенных в эксплуатацию квадратных метров, — нужно заселять людей на некоммерческой основе. Особенно молодые семьи, но с важным условием — чтоб они в течение 10 лет не могли его приватизировать, продать и уехать. Конечно, необходимо уделить внимание строительству учреждений для детей: школ, детсадов, клубов.

В-третьих, как я уже говорил, нужно вернуть военный округ — это пошло бы на пользу не только нам, но и соседним регионам. Сейчас от Хабаровска до Екатеринбурга — разрозненные части. Но главное, что нужно понимать: реализовать всё вышеперечисленное сможет только человек, родившийся в Забайкалье, знающий край от и до, связавший с ним свою жизнь и жизнь своих детей. И смею надеяться, что я являюсь таким человеком.