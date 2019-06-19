Варшава, 19 июня, 2019, 18:38 — ИА Регнум. В Польше снесли памятник в честь польских же партизан времен Второй мировой войны. Об этом 18 июня сообщает портал przelom.pl.

Цитата из видео «Alytaus rajone nugriauta kario skulptūra» пользователя Alytaus Gidas.youtube.com Снос памятника

Речь идёт о памятнике, который был установлен несколько десятилетий назад на месте земляного бункера партизанского отряда из Армии Людовой. 6 мая 1944 года этот бункер был окружен немецкими войсками и в неравной борьбе польские партизаны погибли.

Как минимум девять польских партизанов погибли на этом месте. Тут и был установлен каменный обелиск в память о тех событиях. В 1993 году надпись на памятнике была изменена, чтобы к ней нельзя было придраться с обвинениями в «прославлении коммунистического режима».

Однако после того, как в Польше был принят закон о декоммунизации и сносе советских памятников, над этим обелиском нависла угроза сноса. В итоге власти Малопольского воеводства решили памятник снести, что и было сделано.