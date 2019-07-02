Каховка, Херсонская область, 6 июня, 2024, 07:43 — ИА Регнум. Ракетный удар, нанесенный украинскими военными год назад по Каховской ГЭС, предположительно, был совершён из РСЗО HIMARS. На опубликованном «РИА Новости» видео зафиксирован момент атаки по Каховской ГЭС.

Иван Шилов с ИА REGNUM Каховская ГЭС

Дамба тогда уцелела: удар был нанесён до подрыва электростанции и последовавшего наводнения.

По словам российских бойцов группировки войск «Днепр», которые год назад охраняли ГЭС, ВСУ регулярно обстреливали объект из миномётов, артиллерии и РСЗО HIMARS.

Как сообщало ИА Регнум, после ударов ВСУ по ГЭС вода хлынула ниже по течению Днепра, затопив ряд населённых пунктов, включая Алешки и Новую Каховку. Из подтопленных районов эвакуировали жителей. В результате потопа пострадали 157 человек, погибли — 57.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

Президент Владимир Путин назвал разрушение Каховской ГЭС варварской акцией Киева и примером террористических методов киевского режима. Как подчеркнул российский лидер, диверсия привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.

Тему восстановления плотины можно обсудить и решить после победы в спецоперации, и технически это будет несложно. Так считает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.