Санкт-Петербург, 19 июня, 2019, 13:20 — ИА Регнум. Прежде чем рассматривать вопрос о штрафах за езду без ОСАГО, нужно принудить страховые компании страховать всех водителей, а не только водителей тех категорий, которые эти компании хотят страховать, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 19 июня, член общественного совета при ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Александр Холодов, комментируя инициативу об ужесточении наказания за повторную езду без ОСАГО.

Иван Шилов ИА REGNUM Страховка ОСАГО

Как сообщалось ранее, в Госдуму внесен законопроект, предусматривающий увеличение штрафа за повторную езду без полиса ОСАГО до 5000 рублей, также нарушителю может грозить лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев.

«Сейчас штраф, действительно, очень невысок. 800 рублей — это несоизмеримо со стоимостью полиса. К тому же и проверяют их наличие намного реже, чем это было прежде.

Но большинство людей, которые ездят без полиса, делают это не потому, что они не хотят его покупать, а потому, что страховые компании вставляют им палки в колеса. Они выбирают себе те категории водителей, с которыми им удобнее работать, а если вы под эти параметры не подходите, получение полиса превращается в сложный квест.

Поэтому для начала нужно экономически мотивировать страховые компании заниматься своими прямыми обязанностями — штрафовать. Нужно вернуть тот порядок, который действовал в первые годы после введения ОСАГО: полис должен быть выдан в течение суток. А уж потом можно говорить об увеличении штрафов», — отметил Александр Холодов.