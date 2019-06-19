Москва, 19 июня, 2019, 13:18 — ИА Регнум. Увеличение пособий на детей от полутора до трех лет до прожиточного минимума, предложенное премьер-министром Дмитрием Медведевым, назрело давно, считает адвокат и телеведущая Виктория Данильченко. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM ситуацию с этой выплатой, размер которой (50 рублей) не менялся со времени её ведения в 1994 году, она пояснила:

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«Выплата по уходу за ребенком с 1,5 до 3 лет, назначенная Указом президента еще 25 лет назад в размере 50 рублей, за эти годы ни разу не индексировалась и, конечно, обесценилась до смешной суммы. Возможно, в 90-е годы она могла быть хоть каким-то подспорьем, но сейчас на 50 рублей даже буханку хлеба не всегда купишь. Поэтому многие мамы просто игнорируют такую выплату и не подают на нее заявление, потому как это скорее проблема, чем помощь.

А тем временем на детские пособия из бюджета ежегодно выделяются значительные суммы. Фактически же большая часть денег остается невостребованной, а статья бюджета — неэффективной. Уже не первый год законодатели обсуждают вопрос о том, что эти выплаты должны быть преобразованы.

Адресное распределение проиндексированного пособия станет реальной материальной помощью для многодетных и малоимущих семей. Кроме того, такой поддержки ждут мамы, которые не могут выйти на работу, потому что нет возможности определить ребенка в детский сад, так как в яслях просто не хватает мест».

Напомним, предложение российского правительства об увеличении размера пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума озвучил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании, где обсуждалось реформирование системы выплат по уходу за детьми. По его словам, существующие детские выплаты вызывают лишь «недоумение и обиду».