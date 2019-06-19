Москва, 19 июня, 2019, 13:00 — ИА Регнум. Следует выделить две важные причины, которые будут оказываться стабилизирующее воздействие на глобальный нефтяной рынок. Во-первых, надежда на, то что Китай и США придут к общему согласию в плане разрешения торгового конфликта друг с другом. Во-вторых, страны ОПЕК намерены значительно сократить добычу нефти, чтобы поддержка рынок, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ОПЕК

«По первой причине можно сказать, что вряд ли Дональд Трамп именно на саммите G20 примет важное решение. Скорее всего, переговоры продолжатся. Вторая же причина более реальная и имеет перспективы не только стабилизации глобального нефтяного рынка, но и способствовать росту цен на нефть до $70 за баррель.

На этом фоне цены на нефть относительно стабильны, но общая неопределенность оказывает давление. Фьючерсы на нефть марки Brent поднялись до $63,42 за баррель, что составляет рост на 4.3%, а фьючерсы на сланцевую нефть марки WTI выросли на 4,9%», — привёл цифры эксперт.

Отсутствие роста цен на нефть говорит еще и о том, что практически все крупные участники рынка ожидают встречи стран ОПЕК, включая Россию. Учитывая не простую ситуацию, которая сложилась на глобальном нефтяном рынке, будет важным тот факт, насколько страны ОПЕК+ будут готовы сократить добычу нефти.

«19 июня будет публикация данных от информационного агентства энергетики США по запасам сырой нефти в США, что для большинства может оказаться вновь сюрпризом. Прогнозируют снижение запасов на 0,481 млн баррелей, при этом если данные окажутся близкими к прогнозу, то волна спекулятивных фьючерсных контрактов может поднять котировки на 1.5%. В противном случае следует ожидать снижения на 3.2%», — полагает Гасанов.

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