Эрбиль, Ирак, 19 июня, 2019, 13:05 — ИА Регнум. По официальным данным правительства Иракского Курдистана, с октября 2017 года курдское население на спорных территориях страны значительно сократилось, об этом 19 июня сообщает Kurdistan 24.

Иван Шилов ИА REGNUM Народ Курдистана

«Более 100 тыс. курдов вынуждены были покинуть спорные территории и переселиться в Иракский Курдистан», — подчеркнул советник главы курдской автономии по делам спорных территорий Адалат Омер.

Издание отмечает, что причиной миграции стала политика «арабизации» Киркука и других регионов, которую начали проводить власти после утраты контроля курдской администрацией.

Пешмерга были вытеснены из провинции Киркук после непродолжительного военного конфликта с шиитскими ополченцами, вызванного проведением референдума о независимости курдской автономии в сентябре 2017 года.